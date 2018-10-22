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Kara tahta nostaljisi evlerde

Bazı ülkelerde, anne babalar çocuklarının eğitimini doğrudan doğruya evlerinde kendileri veriyorlar.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:40
Kara tahta nostaljisi evlerde

Bazı ülkelerde, anne babalar çocuklarının eğitimini doğrudan doğruya evlerinde kendileri veriyorlar. Devlet bu ailelere, ülkede öğrenci başına yaptığı harcamayı dikkate alarak belirli bir ödeme yapıyor. Çocuk yine devletin belirli aralıklarla yaptığı sınavlara girerek bir anlamda önce sınıf geçiyor, sonra okul bitiriyor. Çocuk yine belirli zamanlarda benzer çağdaki arkadaşlarıyla okul ortamlarında buluşuyor, onlarla oynayıp iletişim kuruyor.

Bu aileler yakın zamanlara kadar evlerinde kara tahta bulunduruyorlardı. Sonra akıllı tahtalar çıktı ve onlardan faydalanır oldular.

Fakat, kara tahta nostaljisini evlerinde bir dekorasyon unsuru olarak kullananlar çocuklarının odasında bir duvarı baştan başa kara tahta haline getirdiler. Çocukları bu tahtada gönlünce ders yapabildiği gibi, anne baba da bu tahta üzerinde çocuklarının derslerine katkıda bulunabiliyorlar.

Her yer kara tahta!

Kendini bu kara tahta nostaljisine kaptıran bazıları işi daha ileriye götürdü. Evin giriş kısımları, mutfaklar, oturma odaları, hatta bardak çanak, vazo ve kavanozların arka fonları bile kara tahtadan nasibini alıyor.

Kara tahta boyaları sadece duvarlarda değil tahta ve metal yüzeyler içinde uygun. Su bazlı bu boyalar solvent taşımadığı için sağlık açısından zararlı toksik maddeler barındırmıyor. 2 kat sürüyor ve kurumasını bekliyorsunuz. Kuruduktan sonra tebeşirler yazacağınız mesajlara hazır!

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:40
  1. çocuk
  2. evde eğitim

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