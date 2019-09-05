Kara sinek neden evden dışarı çıkmaz?

Karasinekler için birçok kovma yöntemi denesek de her yaz zorlanırız. Çünkü evde çıkmak istemez ve ortadan öylece dolanırlar.

KARASİNEK NEDEN EVİ TERK ETMEZ?

Kara sinekler de aynı öteki canlılar gibi barınma, yeme ve üreme amaçlı harekete geçerler. Ev ortamının ısısı dışarıya nazaran daha iyidir; rüzgar yoktur, ne oldukça sıcaktır ne de oldukça serin. Sinekler yazın serinliğin, kışın da sıcak havanın peşindedir. Kışın sinek mi olur deseniz de ılıman iklime sahip bir ülkede yaşıyorsanız her zaman sinek bulmak olasıdır. Özetle, ev alanı sinekler için daha güvenli bir alandır. Üstelik evde besin bulma olasılıkları da çok yüksektir. Mutfakta, tuvalette, döşemede kesinlikle yiyecekleri bir şey bulabilirler. Peki neden bu hayvan sehpaya veya masaya değil de surata ve bacağa konuyor derseniz; Yaydığınız ısı ve koku onların gözünde olası bir yiyecek kaynağı olması sebep oluyor. Nitekim terliyken kokuyu alan sinek daha çok besin olarak görüyor. Odanın orta yerinde hiç durmadan dönmelerinin sebebi ise üreme amaçlıdır. Bir eş bulmak amacı taşımaktadır.