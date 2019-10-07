Kara lahananın faydaları nelerdir? Beyaz ve kırmızı lahanaya göre bünyesinde daha fazla vitamin A, K, C, B 6, B 1, B 2 ve B 3 barındıran kara lahana Karadeniz başta olmak üzere ülkemizin her yerinde kolaylıkla yetiştirilebilmektedir.

Kalsiyum,magnezyum ve potasyum gibi minareler açısından oldukça zengin bir sebzedir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Metabolizmanın daha etkin çalışmasına olanak sağlar. Yağ yakımını hızlandırarak kilo vermede tercih edilir. Lif değeri yüksek olduğu için sindirim kolaylaşmasını sağlar. Kemikleri güçlendirir. Bağırsakları hareketlendirerek kabızlık sorununu giderir. Depresyon ve stresin azalmasına yardımcıdır. Haftada 2 kez lahana yemek kasların onarımını hızlandırır. Damar ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olurken kas ağrılarının da hafiflemesini sağlar. Beyin hastalıklarına karşı faydalıdır. Kansızlığa karşı faydalıdır. Kara lahana suyu ciltteki iltihaplanmaları azaltır. Kırmızı kan hücreleri arttırır. Hava kirliliği ile yıpranan vücudu korur. Demirin vücutta kullanılmasını ve depolanmasını sağlar. Kansere karşı koruyucudur. Enfeksiyonlara karşı şifadır. Kara lahanın suyu cilt ve saçların beslenmesine yardımcı olur. Ülsere iyi gelir. Yaraların hızla iyileşmesinde etkilidir. Şifalı Günler.

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