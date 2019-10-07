0553 313 94 23

Kara lahananın faydaları nelerdir?

Beyaz ve kırmızı lahanaya göre bünyesinde daha fazla vitamin A, K, C, B 6, B 1, B 2 ve B 3 barındıran kara lahana Karadeniz başta olmak üzere ülkemizin her yerinde kolaylıkla yetiştirilebilmektedir.

07 Ekim 2019 Pazartesi 21:38
Kara lahananın faydaları nelerdir?

Kalsiyum,magnezyum ve potasyum gibi minareler açısından oldukça zengin bir sebzedir.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Metabolizmanın daha etkin çalışmasına olanak sağlar.

Yağ yakımını hızlandırarak kilo vermede tercih edilir.

Lif değeri yüksek olduğu için sindirim kolaylaşmasını sağlar.

Kemikleri güçlendirir.

Bağırsakları hareketlendirerek kabızlık sorununu giderir.

Depresyon ve stresin azalmasına yardımcıdır.

Haftada 2 kez lahana yemek kasların onarımını hızlandırır.

Damar ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olurken kas ağrılarının da hafiflemesini sağlar.

Beyin hastalıklarına karşı faydalıdır.

Kansızlığa karşı faydalıdır.

Kara lahana suyu ciltteki iltihaplanmaları azaltır.

Kırmızı kan hücreleri arttırır.

Hava kirliliği ile yıpranan vücudu korur.

Demirin vücutta kullanılmasını ve depolanmasını sağlar.

Kansere karşı koruyucudur.

Enfeksiyonlara karşı şifadır.

Kara lahanın suyu cilt ve saçların beslenmesine yardımcı olur.

Ülsere iyi gelir.

Yaraların hızla iyileşmesinde etkilidir.

Şifalı Günler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 21:38
  1. Kara lahana

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alimünyum folyo ile neler yapılır? Alimünyum folyo ile temizlik nasıl yapılır? Alternatif tıpta alimünyum folyo!
    1. Alimünyum folyo ile neler yapılır?..
    2. Mardin'den acı haber geldi!
    3. 3 malzemeli un kurabiyesi! 5 dakikada..
    4. Rahat uyumak için ne yapmalı? İyi uyku..
    5. Kemik suyu! Kemik suyunun faydaları..
    6. Göz iltihaplanması! Göz şişmesinin..
    7. Omega 7 nedir? Yabani iğdenin..
    8. Şiddetli baş ağrısı nasıl geçer? Baş..
    9. Evde Waffle nasıl yapılır? Tavada..
    10. Kilo verdiren besinler nelerdir?..
    11. Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki:..
    12. Mabet Ağacı faydaları nelerdir? Beyin..
    13. Kara lahananın faydaları nelerdir?
    14. Pentagon'dan yeni açıklama:..
    15. Yaşam kalitenizi artırmak için..
    16. Kabaran saçlara ne yapmalıyım?..
    17. Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon..
    18. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    19. Başkan Trump'tan 'Kürtlerle değil PKK..
    20. İsrail'de 5 bin yıllık antik kent..
    21. 'ABD Silahlı Kuvvetleri böyle bir..
    22. Başkan Trump'ın vergi kayıtlarının..
    23. 'Fırsatı değerlendirin ve Türkiye'ye..
    24. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:..
    25. 'Terör oluşumuna müsaade etmeme..
    26. Trump, Suriye kararını savundu
    27. ABD'li senatörlerden Türkiye'ye..
    28. Tarihi Sinop Cezaevi'nin..
    29. 'Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı..
    30. Küstah Türkiye tehdidi sonrası..
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'