Kara kuvvetleri teçhizatlarına yönelik projeler yürütülüyor

Bu projelerin bir kısmının da üçüncü ülkelere yönelik olduğu bilgisini verdi. Rosoboronexport’tan yapılan açıklamada, Rusya ile Türkiye arasında yürütülen bazı projelere yönelik değerlendirmeye yer verildi. Açıklaada “Rosoboronexport, Türk ortaklarıyla birlikte kara kuvvetlerine yönelik teçhizatların geliştirilmesine yönelik gelecek vadeden çeşitli projeler yürütüyor. Bu projelerin bir kısmı da üçüncü ülkelere yönelik” denildi. İstanbul›da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na (IDEF 2021) katılan Rosoboronexport yöneticileri, burada bazı Türk savunma sanayi şirketlerinin idarecileriyle görüşmüştü.