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Aktüel Kara avcılığı ikinci bir duyuruya kadar durduruldu
Aktüel

Kara avcılığı ikinci bir duyuruya kadar durduruldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan deprem afeti nedeniyle kara avcılığı Türkiye genelinde 14 Şubat 2023 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 17:15:00 -
Kara avcılığı ikinci bir duyuruya kadar durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca konuya ilişkin yapılan açıklamada, “20 Ağustos 2022 ile 05 Mart 2023 tarih aralığını kapsayan 2022-2023 Av Dönemi, yaban hayatı ve yaşam alanlarının deprem felaketinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığınca yeniden değerlendirildi. Bu kapsamda, ülkemizin önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 5. ve 12. maddeleri gereği, kara avcılığının bugünden itibaren durdurulması kararlaştırıldı” ifadelerine yer verildi.

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