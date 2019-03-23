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Kar voleybolu Erciyes’te halka yayılıyor

Kış sporlarının gözde sporlarından olmaya başlayan kar voleybolu, kış turizmi ve kar sporlarının Türkiye’deki en önemli üslerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nden halka yayılıyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:58
Kar voleybolu Erciyes’te halka yayılıyor

Kış sporlarının gözde sporlarından olmaya başlayan kar voleybolu, kış turizmi ve kar sporlarının Türkiye’deki en önemli üslerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nden halka yayılıyor.


Türkiye’de üç kez üst üste Avrupa Kar Voleybolu Kupası’nın gerçekleştirildiği Erciyes Dağı’nda Üniversiteler Arası Kar Voleybolu, Decathlon Erciyes Kar Voleybolu Turnuvası’nın ardından şimdi de Erciyes İşletme ve Kurumlar Arası Kar Voleybolu turnuvası düzenlendi. Erciyes Dağı’nda faaliyet gösteren otel, cafe, restoran, kiralama işletme çalışanları kayak ve snowboard öğretmenleri, kamu kurum ve kuruluşlarda görev alan personellerin katıldığı müsabakalarda 14 takım mücadele etti. Erciyes A.Ş. organizasyonunda düzenlenen turnuva 2 bin 200 metredeki Tekir Kapı bölgesinde gerçekleştirildi. Turnuva 70 çalışanın kıran kırana çekişmesine sahne oldu.


Kar voleybolunu yaygınlaştırmak için çalışmaların sürdüğünü bildiren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes’ de 3 sene önce dünyada yeni başlayan kar voleybolu disiplininin Avrupa kupasını yaparak bu sürece dahil olmuştuk. Takip eden yıllarda da Avrupa kupalarını yine yaptık. Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde de çok başarılı bir Avrupa kupası yaptık. Tüm dünyada takip edildi, tüm Avrupa takımları geldiler. Burada çok güzel maçlara şahitlik ettik. Fakat kar voleybolunu dağlarda kayak dışı bir faaliyet olarak birazcık daha yaygınlaştırma ve oturtma taraftarıyız. Hem üniversiteler arası hem Kayseri’deki voleybol kulüplerinin bu spora Erciyes’ de gelerek, farklı bir etkinliğe imza atmak maksadıyla yürütmesini ve devam etmesini istiyoruz. Biz de Erciyes A.Ş olarak, kendi şirket personelimiz arsında kupayı yaptık hem de şu an da Erciyes’ de işletmecilik faaliyetinde bulunan oteller, restoranlar ve kiralama dükkanları gibi işletmecilerimizin aralarında kurmuş olduğu takımlar arasında bir kar voleybolu kupası müsabakası yapıyoruz. Çok keyifli ve zevkli anlar yaşıyoruz. Burada önemli olan, bu faaliyeti yaparken bir taraftan da hem Erciyes idaresi olarak Erciyes A.Ş. hem işletmelerin kendileri hem de işletmeler arası diyaloğun hem de birlikte çalışmanın biraz daha hareketlendirilmesi, Erciyes’ in bütüncül bir yönetimleve anlayışla belli bir kalite standardını tutturarak idare edilmesine de vesile oluşturacak bir zemin oluşturulmasıydı. Çok şükür gayet de güzel gidiyor. Takımlarımız ve işletmelerimiz de çok keyifli, başarılı ve harika maçlar seyrediyor" şeklinde konuştu.


Müsabakalar sonucunda Erciyes A.Ş. personellerinden oluşan Erciyes’in Kralları takımı birinci, Alberg Sports çalışanlarının kurmuş olduğu Erciyes’in Bozkurtları takımı ikinci, Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı personellerinden oluşan Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı takımı Jandarmagücü ise üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalyaları Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı takdim etti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:58
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