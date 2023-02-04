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Aktüel Kar keyfi faciayla sonuçlandı! Otomobilin altına böyle girdiler
Aktüel

Kar keyfi faciayla sonuçlandı! Otomobilin altına böyle girdiler

Ankara'da mahalle arasında karla kaplı yolda poşetle kayan 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaşanan feci kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 16:25:00 - 2023-02-04 16:26:46

Başkentte dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, gece geç saatlere kadar devam etti. Kar kalınlığı kent merkezinde 15 santime ulaştı. Kar yağışıyla birlikte Ankaralılar sokaklara çıktı.

Eğlence felaketle sonuçlandı

Vatandaşların kimisi kar topu oynayıp, kardan adam yaptı, kimisi de halay çekti. Birçok kişi de mahalle aralarında yokuşlardan kayarak karın keyfini çıkardı. Mahalle arasında sokakta poşet üzerinde kayan 2 kadın, yokuşun sonunda kesişen yolda ilerleyen otomobilin altına girdi.

Hastaneye kaldırıldılar

Cep telefonu kamerasına yansıyan kazada yaralanan kadınlar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aniden bastıran kar zor anlar yaşattı

Öte yandan kar nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşandı. Birçok araç yolda kaldı. Karda patinaj yapan belediye otobüsünü yolcular iterek çıkardı.

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