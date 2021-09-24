Kapasite 6 bine yükseldi! e-sınavlara yılda 50 bin aday katılıyor
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Ankara, İstanbul, İzmir’in ardından bu yıl hizmet vermeye başlayan Adana’daki merkezle elektronik sınav (e-sınav) kapasitesinin 6 bine ulaştığını belirterek, "Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için bölgesel olarak e-sınav merkezlerinin sayısını artırmayı hedefliyoruz." dedi.
Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi’ndeki Adana Çukurova e-sınav merkezinde inceleme yapan Aygün, e-sınav merkezlerine ilişkin şunları söyledi: "Ankara, İstanbul ve İzmir’de ortalama 5 bin 600 aday e-sınavlara katılıyor. Bugün ise 350 kişi kapasiteli Adana e-sınav merkezimizin de açılmasıyla e-sınavlara 6 bine yakın aday katılabiliyor. Ayda en az bir olmak üzere yılda ortalama 15 adet gerçekleştirdiğimiz e-sınavlara 50 binin üzerinde aday katılmaktadır."