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Aktüel "Kapan" filminin ekip katılımlı özel gösterimi yapıldı
Aktüel

"Kapan" filminin ekip katılımlı özel gösterimi yapıldı

Başrollerinde Onur Dilber, Sami Aksu, Münibe Millet ve Serkan Altıntaş’ın yer aldığı, yapımcılığını Zürafa Film ve Seyid Çolak'ın üstlendiği "Kapan", 13 Kasım'da gösterime girdi

Yeniakit Publisher
2020-11-15 14:10:17 -
"Kapan" filminin ekip katılımlı özel gösterimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Seyid Çolak'ın ilk uzun metraj filmi "Kapan"ın özel gösterimi Kadıköy Sineması'nda gerçekleştirildi.

TRT ortak yapımı filmin özel gösterimine, Çolak'ın yanı sıra senarist Güven Adıgüzel, oyuncular Yüksel Akça, Münibe Millet ve Serkan Altıntaş ile sanat yönetmeni Alper Eraydın katıldı.

Film ekibi, gösterimin ardından moderatör Ali Demirtaş ve izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Seyid Çolak, filmin çıkış noktasına ilişkin, ilk uzun metrajında hikayenin özel olmasını istediği için biçimsel, hikaye ve karakter bazlı bir özgünlük peşinde bu filmi ortaya çıkardığını anlattı.

- "Mekan bir karaktere dönüştü"

Hikayeyi herhangi bir taşra kasabasında çekseydi bu kadar etkili olamayacağını ifade eden Çolak, “Mada Adası'yla tanışmamla birlikte sanırım aradığımı bulmuştum. Adaya hikaye yazıp karakterler kurguladım. Hikaye ilerledikçe Mada bir karaktere dönüştü." dedi.

Filminin ana mekanı olarak seçtiği adayı bir dergide gördüğünü ve oranın yerel halkıyla yapılan röportajı okuduğunda ise buranın çekeceği filmi için son derece doğru bir mekan olduğunu vurgulayan yönetmen, ada metaforu üzerinden hikayenin biçimlendiğini söyledi.

Çolak, oyuncu kadrosundaki bazı isimleri çok uzun zaman önce projeye dahil ettiğini ve "Turan" karakterine hayat veren Serkan Altıntaş'ın senaryonun dışına çıkarak ve özümseyerek oyunculuğunu sergilediği bir sahneyi ise senaryodan bağımsız olarak çektiklerini anlattı.

Güven Adıgüzel de Çolak ile farklı yerlerde yaşadığı için senaryo yazım sürecini online ortamda yaptıklarına dikkati çekerek, filmin çıkış noktasının "İnsanın karmaşık bir yapısı olduğuna inanıyoruz. Mutlak iyi ve mutlak kötü yoktur." anlayışına dayandığını belirtti.

Filmin çok katmanlı bir yapısı olduğunu ve bu nedenle muğlak yerlerin de bulunduğunu ifade eden Adıgüzel, bu durumun kendileri açısından bilinçli bir tercih olduğunun altını çizdi.

Başrollerinde Onur Dilber, Sami Aksu, Münibe Millet ve Serkan Altıntaş'ın yer aldığı film, bir adada balıkçılıkla hayatlarını idame ettiren beş arkadaşın, aralarından birinin kaybolması ve vahşi bir kurdun ortaya çıkmasıyla yaşadıklarını anlatıyor.

Gösterime 13 Kasım'da giren filmin yapımcılığını Zürafa Film ve Seyid Çolak üstleniyor.

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