Kapaklı'da alkollü magandaya darbe! Kaçışın faturası ağır oldu: Tam 261 bin lira!
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gece saatlerinde yaşanan film sahnelerini aratmayan kovalamaca, sorumsuz bir sürücünün ağır bedel ödemesiyle son buldu. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak gaza basan şahıs, polisi peşine taktı. Sokak aralarında tehlikeli manevralarla kaçmaya çalışan sürücü, Erbay Caddesi çıkışında park halindeki bir araca çarparak durabildi.
Edinilen bilgilere göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü yaşanan kovalamacada Erbay Caddesi çıkışında otomobiliyle park halindeki bir araca çarparak durdu. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 261 bin lira idari para cezası uygulandı.
Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
