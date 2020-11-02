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Aktüel Kapadokya'da çevre temizliği yapan gönüllüler dilek ağaçlarından maske topladı
Aktüel

Kapadokya'da çevre temizliği yapan gönüllüler dilek ağaçlarından maske topladı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:11:24 -
Kapadokya'da çevre temizliği yapan gönüllüler dilek ağaçlarından maske topladı

NEVŞEHİR (AA) - İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Genç İHH birimince, Kapadokya'da "Yaşadığımız çevreye bir iyilik yapalım" sloganıyla, peribacaları arasında çevre temizliği çalışması yapıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Genç İHH iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında bir araya gelen gönüllüler, Paşabağı Ören Yeri'nde peribacaları arasında çöp topladı.

Ziyaretçilerin dilek ağaçlarına bağladıkları maskeler de temizlik çalışmasına katılanlarca dallardan alındı.

Etkinliğe katılanlardan Mücahid Yel, AA muhabirine, İHH'nin dünya genelinde iyilik çalışması yaptığını, bu konuda çok sayıda proje yürütüldüğünü belirtti.

Kapadokya bölgesinde turistlerin yoğunluk oluşturduğu alanlarda etrafa bırakılan çöplerden dolayı oluşan çevre kirliliğine "dur" demek amacıyla çaba gösterdiklerini aktaran Yel, "Biz, sadece ihtiyaç sahibi insanlara değil, çevremize de iyilikte bulunmak istedik. Son günlerde burada turist yoğunluğu vardı. Biz de arkadaşlarla bir araya gelerek burada çevre temizliği yapmak istedik." dedi.

Kapadokya'nın gelecek nesillere tüm doğallığıyla miras bırakılabilmesi için korunması gerektiğini vurgulayan Merve Özbek ise "Yurt içi ve dışından gelen turistlerin daha duyarlı olması amacıyla farkındalık çalışması düzenledik. Bize verilen bu emanetleri daha sonraki nesillere koruyarak aktarmak için çalışma yapıyoruz. Ağaçlara dilekte bulunmak amacıyla önceki yıllarda peçete bağlanıyordu, pandemi sürecinde maske bağlanması çok riskli. Bu maskeleri tek tek topladık. İnsanların daha duyarlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

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