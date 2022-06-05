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Ekonomi Kapadokya Üniversitesi akademik personel alacak
Ekonomi

Kapadokya Üniversitesi akademik personel alacak

Kapadokya Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 13:34:00 -
Kapadokya Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).

2. YÖK formatında özgeçmiş.

3. Yayın listesi.

4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.

5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.

6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).

7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneği.

8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 03.06.2022

Son Başvuru Tarihi : 17.06.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 18.06.2022

Sınav Tarihi : 20.06.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 21.06.2022

Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi Mustafapaşa Ürgüp/Nevşehir 50420

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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