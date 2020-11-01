  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kapadokya hafta sonunda yerli turistlerin mekanı oldu
Aktüel

Kapadokya hafta sonunda yerli turistlerin mekanı oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-01 11:32:13 -
Kapadokya hafta sonunda yerli turistlerin mekanı oldu

NEVŞEHİR (AA) - Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi manastırları, yer altı şehirleri ve vadileriyle ünlü Kapadokya bölgesinde, yerli turistlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştirmesi nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde sakinliğe bürünen Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, yabancı turistlerin yanı sıra hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli konuklar yoğunluğu artırdı.

Sıcak hava balonlarıyla bölgeyi gökyüzünden izleyen turistler, at ve ATV turlarına katılarak peribacaları arasında gezinti yaptı, müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki bilet gişesinde uzun kuyruk oluşturan turistler, Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldesindeki turistik merkezlerde hareketlilik yaşanmasına neden oldu.

Bölgedeki birçok konaklama tesisinde dört gün boyunca tam doluluk yaşandı.

Bölgede turistlere yönelik çeşitli aktiviteler düzenleyen bir firmanın sahibi Halil Atay, AA muhabirine, pandemi sürecindeki en yoğun hafta sonunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştirerek 4 günlük tatil için bölgeye gelen yerli misafirlerin sıcak hava balon turu, arazi araçları ve atlarla düzenlenen turlara ilgi gösterdiklerini anlatan Atay, "Bölgede sezonun en kalabalık günlerini yaşıyoruz. Yerli turistlerin sayısı bu hafta sonu zirveye ulaştı. Bölgede sıcak hava balon turuna ilgi gösteren yerli turistlerden yer bulamayanlar ATV arazi araçları ve atlarla düzenlenen tur etkinliklerine katılıyor." diye konuştu.

Çukurova'dan mahalle muhtarları ile birlikte geldiği bölgede gezen Adana Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ata Ürün ise "Kapadokya doğa harikası bir yer. Ülkemizin her tarafı cennet köşesi gibi. Biz daha önce burayı görmüş olsak da diğer arkadaşlarımızın da görmesi ve gezmesi için geldik. Keyifli bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Ailesi ile İstanbul'dan kısa süreli tatil için bölgeye geldiklerini belirten Ayfer Özden de pandemi sürecinin oluşturduğu stresten sıyrılmak için Kapadokya'yı tercih ettiklerini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlara yenileri teslim edilecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlara yenileri teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan "İzmir'deki depremde evlerini kaybeden vatan..
Şoke eden olay: Grip aşısı olan 85 kişi hayatını kaybetti!
Gündem

Şoke eden olay: Grip aşısı olan 85 kişi hayatını kaybetti!

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KCDC), çoğu 70 ila 80 yaşlarında 85 kişinin mevsims..
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır oldukları açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay