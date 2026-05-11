Kanuni şakası pahalıya patladı! Komedyen bozuntusu Tuba Ulu için istenen ceza belli oldu
Kanuni şakası pahalıya patladı! Komedyen bozuntusu Tuba Ulu için istenen ceza belli oldu

Kanuni şakası pahalıya patladı! Komedyen bozuntusu Tuba Ulu için istenen ceza belli oldu

Sahne gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şakalar nedeniyle büyük tepki toplayan ve gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla Ulu’nun 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Komedyen Tuba Ulu’nun sahne gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı ifadeler yargıya taşındı. Daha önce gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ulu hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, komedyenin gösterisi sırasında kullandığı sözlerin suç unsuru taşıdığı belirtildi. Savcılık, Tuba Ulu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla dava açtı.

Hazırlanan iddianamede, Ulu’nun sahnede Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik kullandığı ifadelerin hakaret kapsamında değerlendirildiği ve dava açılması için yeterli delil bulunduğu kaydedildi.

Savcılık, komedyen için 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

