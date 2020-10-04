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Ekonomi Kanuni, 2021’de Karadeniz’de petrol ve doğal gaz arayacak
Ekonomi

Kanuni, 2021’de Karadeniz’de petrol ve doğal gaz arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin 2021’in ilk aylarında faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 09:12:00 -
Kanuni, 2021’de Karadeniz’de petrol ve doğal gaz arayacak

Geminin bu yıl içerisinde filoya katıldığını ve Mersin Taşucu’nda reaktivasyon işlemlerine devam ettiğini belirten Dönmez, şu açıklamalarda bulundu: “İnşallah 10 Ekim’de oradan demir alacak ve Haydarpaşa Limanı’na gelecek. Burada kule söküm işlemleri yapılacak. Boğaz’da 3 köprümüz var, köprülerin altından geçebilmek için kuleyi sökmemiz gerekiyor. Kasım ayı sonunda Filyos Limanı’na intikal etmiş olacak. Burada tekrar kulenin montajı ve diğer bakımlarının yapılmasını bekliyoruz. İnşallah seneye operasyonuna başlayacak. Böylece Karadeniz’de Fatih artık Kanuni’yle birlikte çalışacak.”

Test çalışmaları sürüyor 

Türkiye’nin Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğunu hatırlatan Dönmez, şu ifadeleri kullandı: “Anımsanacaktır, tarihi keşfin ardından birinci ve ikinci katman dışında aşağıda birkaç katman daha olduğunu dile getirdik. Çalışmalarını bitirmelerinin akabinde doğal gaz miktarının duruma göre yukarı çekilebileceğine işaret ettik. Şu anda üçüncü ve dördüncü katmandaki sondaj çalışmaları tamamlandı, test çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde test çalışmalarını bitireceğiz. Sonra da inşallah -varsa- ilave bir keşfi vatandaşımızla paylaşacağız. Biz ümitliyiz, o gün de söyledik, bugün de yine aynı pozisyonumuzu koruyoruz. İnşallah yeni müjdeler gelir.”

Haklılığımız tescil edildi

Türkiye ve Libya tarafından yapılan ve deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Dönmez, “Haklılığımızın tescillenmesi bizi mutlu etti. İnşallah Akdeniz’de Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi hak, hukuk ve menfaatler çerçevesinde diyalogdan yana çözüm arayışımızı da devam ettirmek suretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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