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Kansızlık bebeklikte başlıyor

Kansızlığın temelleri bebeklikte atılıyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:02
Kansızlık bebeklikte başlıyor

Çocuklukta ve genç kızlık dönemindeki yanlış beslenme tarzı da sorunu ağırlaştırıyor. Özellikle gelişme çağlarında genç kızlar tarafından yapılan düşük kalorili ve tek tip diyetler demir eksikliğinin görülmesine neden oluyor. Üstelik bu tip beslenme, sadece anemi görülmesine değil, yanlış ve yetersiz beslenmeye bağlı birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Bu sorunlardan bazıları şöyle sıralanabilir:

• Yetersiz enerji alımına bağlı olarak büyüme gelişme gerilikleri

• Boy uzunluğunun yeterli olmaması

• Yağ alımında yetersizliklere bağlı gecikmiş geç adet dönemi

• Adet dönemindeki düzensizlikler

• Demir eksikliğine bağlı çabuk yorulma

• Baş dönmesi

• Çarpıntı

• Ciltte solukluk

• Saç dökülmesi

• Tırnak kırılmaları

Demir eksikliğinin görülme nedenleri arasında yetersiz demir alımının yanında, yetersiz emilimi de önemli. Bazen demir alımı yeterli olsa bile emilimde sorun varsa demir eksikliği gelişebiliyor. Bu emilim bozukluğunun altında metabolik sistemdeki bozukluklar yer alabileceği gibi, beslenme tarzındaki yanlışlar da neden olabiliyor. Gıdalarla vücuda demir alınırken beraberinde C vitamini alınması emilimi artırırken, kalsiyum içeren gıdaların çok tüketilmesi demirin emilimini azaltırken, çay kahve tüketimi de demir eksikliğine sebep olabiliyor.

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:02
  1. kansızlık
  2. bebek
  3. kansızlığın sebepleri

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