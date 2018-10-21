Kanser testinde risk çok azaldı



Kanser testinde emniyet de önemli bir konudur. Bundan yirmi yıl önce meme kanserini belirlemek için kullanılan mamografi işlemi, vücudu yüksek radyasyona maruz bırakıyor ve kanserin gelişmesinde başlı başına bir faktör oluyordu. Ancak bugün mamografi ile çok az miktarda radyasyona maruz kalınmakta, böylelikle muayene daha emniyetle olmaktadır.

Kanser için periyodik tarama testleri bütün kanser vakalarında ve çeşitlerinde aynı önleyici değere sahip değildir. Mesela akciğer kanserinde, özellikle eğer sigara içiyorsanız, ara sıra göğüs röntgeninin çekilmesi veya balgam tahlili, size pek fayda sağlamayacaktır.

Sonuç olarak, eğer sigara içiyorsanız veya evinizde veya işyerinizde kimyasal maddelere maruz kalıyorsanız doktorunuza başvurunuz. Ancak hastalığın belirtilerini gözlemekten daha önemli olan bir şey, kansere yolaçan maddelere maruz kalmanızı azaltacak her şeyi denemektir.

Meme Kanseri

Uyarıcı belirtiler: Memede herhangi bir sertlik veya kitle, veya meme uçlarından gelen akıntı yahut kan.



Kanser riski Faktörleri: Meme kanseri genellikle elli yaşın üzerinde olan kadınlarda; hiç çocuğu olmamış kadınlarda, ilk çocuklarını otuz yaşından sonra doğuran kadınlarda, hiç emzirmemiş olan kadınlarda, ideal ağırlıklarının %40 üzerinde olan kadınlar ile cinsel olgunluğa gecikmiş olarak gelen veya gecikmiş menapozu olan kadınlarda ve ailesinde (anne veya kız kardeşlerde) menapoz öncesi meme kanseri olayı olan kadınlarda ortaya çıkar.

Check-up kuralları: Ayda bir defa göğüs muayenesi yapılmasında fayda vardır. Yirmi ile kırk yaş arasında olan kadınlar her üç yılda bir muayene olmalıdır. Kırk yaşın üzerinde olan kadınlar yılda bir muayene olmalıdır.

Akciğer Kanseri

Uyarıcı işaretleri: Rahatsız eden bir öksürük. Öksürürken kan gelmesi. Akciğer iltihabı. Bronşit nöbetleri. Göğüste ağrı.

Kanser riski faktörleri: Çok sigara içmek. Astbestli ortam zehrini solumak. Kirli şehir havası solumak. Dizel araç egzosu solumak

Kuşku halinde yapılması gereken: 40’ın üzerinde olan herkes bir göğüs röntgeni çektirmeli. Bunu takip eden göğüs röntgenleri hekimin kararına göre yapılmalı.

Servikal Kanser

Uyarıcı belirti: Rahimde anormal kanama..

Kanser riski faktörleri: Genital bölgelerde kabarcıklar oluşturan deri iltihapları veya genital siğil enfeksiyonları..



Check-up kuralları: Onsekiz yaşına gelen kadınların veya cinsel olarak aktif olanların her yıl “pap testi” yaptırması ve “pelvik muayene”den geçmesi gerekiyor.

Ağız Kanseri

Uyarıcı işaretleri: Ağzınızın renginde değişiklik

Ağızda iyileşmeyen yaralar.

Kanser Riski Faktörleri: Genellikle kırkbeş yaşın üstünde erkek olmak. Çok fazla sigara içmek. Alkol kullanmak. Tütün çiğnemek. Nargile içmek

Kuşku halinde yapılması gereken: Eğer iyileşmeyen bir yara varsa ağız içi rahatsızlıklarında uzman bir hekime veya diş hekiminize başvurun.

Gırtlak Kanseri

En önemli ve tek uyarıcı belirtisi uzun süren ses boğulmasıdır.

Kanser Riski Faktörleri: Çok fazla sigara içmek. Alkol kullanmak. Hele her ikisinin birden tutsağı olmak

Kuşku halinde yapılması gereken: Konuşma özelliğinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda yapılan muayene teşhisde yararlı olacaktır.

Mesane Kanseri

Uyarıcı belirtileri: İdrarda kan, sırt ağrısı, kilo ve iştah kaybı, sürekli ateş, anemi yani kansızlık.

Kanser riski faktörleri: Elli yaşın üzerinde olan erkeklerde, çok fazla sigara içenlerde, geçmişte kronik idrar yolu enfeksiyonlarından rahatsız olanlarda daha fazla görülür.



Check-up kuralları: Komple fiziki muayeneniz sırasında yapılan rutin idrar tahlilleri idrarınızda kan olup olmadığını (hematüri) gösterecektir. Eğer hematüri bulunursa veya doktorunuz anormal bir doku bulursa, biyopsi de dahil olmak üzere sistoskopik bir muayene yapabilir. Hekim bir böbrek filmi de isteyebilir.