  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kandil dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisine mahya asıldı
Aktüel

Kandil dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisine mahya asıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 19:35:34 -
Kandil dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisine mahya asıldı

İSTANBUL (AA) - Mevlid Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı.

Mevlid Kandili, İstanbul'daki camilerde çeşitli programlarla kutlanıyor.

Bu geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, özellikle Selatin camilerindeki programlara katılmayı tercih ediyor.

Büyük Çamlıca Camisi'ne gelen vatandaşlar da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun saf tutarak ibadetlerini gerçekleştirdi.

Kandil dolayısıyla camiye Türk bayrağı ve "Güllerin Gülistanı Gül Efendim" yazılı mahyalar asıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı
Siyaset

Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar
Dünya

Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar

ABD’nin dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan, İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e tahrip gücü yüksek 14 bin kiloluk b..
Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı
Siyaset

Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı

Cumhuriyeti kutlamak yerine gösteriş yapma derdine düşen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer, katıldığı 29 Ekim töreninde ismi okunmadığı..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay