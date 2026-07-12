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Yerel Kanalda akıntıya kapılan 2 çocuğu son anda boğulmaktan kurtardılar
Yerel

Kanalda akıntıya kapılan 2 çocuğu son anda boğulmaktan kurtardılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kanalda akıntıya kapılan 2 çocuğu son anda boğulmaktan kurtardılar

Karaman'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan 2 çocuk itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Karaman Çeltek Mahallesi Türk Dünyası Kültür Parkı yanından geçmekte olan sulama kanalında meydana gelen olayda sıcak havada serinlemek amacıyla yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama kanalına giren 10 ila 12 yaşlarındaki 3 çocuk, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, diğer 2 çocuk ise akıntının şiddeti nedeniyle kanalda mahsur kaldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine hemen itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri, suda sürüklenen çocukları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin kanala attığı can simitlerine tutunan 2 çocuk, gerçekleştirilen başarılı operasyonla sudan çıkarıldı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Kurtarılan çocuklar, daha sonra ailelerine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

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