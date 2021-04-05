Kanal İstanbul projesi durdurulacak mı? Kanal İstanbul son dakika gelişmesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu asrın projesi olarak nitelendirilen Kanal İstanbul ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Tüm planlama çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi her adaya göre projelerimizi hazırlıyoruz. Büyük Türkiye'nin en büyük yatırımı olacak Kanal İstanbul, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kanal İstanbul Projesi için "İnadına yapacağız" sözünü anımsatan Kurum, Erdoğan'ın bu ifadeyi, hangi mihraklar ve kimler için kast ettiğinin dün gece ortaya çıktığını belirtti. Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Bu sözde emekli amirallerin yelkenlerini kimin rüzgarıyla şişirdiklerini milletimiz çok iyi bilmektedir. Ve milletimiz her fırsatta onlara, 'Hükümetlere istikamet verdiğiniz o deniz bitti' demiştir.

Bugün, 'ya kanal ya İstanbul' diyenlerle, ÇED Raporu'nu okumadan televizyonlarda ahkam kesenlerle, Gezi sürecinde hadsizce hükümetimizden tüm dev projelerin durdurulmasını isteyenler, Türkiye'nin tüm projelerine itiraz eden takozcu odalar ve birliklerle, bu ülkedeki her hayra fren olmaya çalışan kör ve sağır muhalefet anlayışı, bundan 1 yıl önce Kanal İstanbul'a dair millet iradesini yok sayan açıklamalarıyla ortaya çıkan 126 emekli büyükelçinin sözleriyle, dün gece yarısı, Kanal İstanbul'u bahane edip, zihinlerindeki antidemokratik kalıntıları izhar eden darbeci bildiriye imza atan 103 emekli amiralin kullandığı ifadeler ne kadar da birbirlerine benzemektedir. Bunlar, aynı gönyeyle çizilmiş, aynı tezgahtan geçirilmiş, aynı merkezden sufle almış, aynı fabrikadan çıkmış, yıllar yılı millet iradesine kasteden vesayetçi odakların son kalıntılarıdır, son sözleridir."