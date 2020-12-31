Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Akman, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde tercihini Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Akman, "Ayasofya'nın ibadete açılması basit bir cami açılışı değildir, Türkiye'nin eksen değiştirme kararını dünyaya ilan ettiği bir olaydır bu." dedi.

Spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" adlı fotoğrafına oy veren Akman, "Futbol hayattır." değerlendirmesinde bulundu.

Akman, yaşam kategorisinde ise Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" adlı fotoğrafına oy verirken, "Her şeye rağmen hayata gülümsüyor. Gelecekle ilgili umutlarımızı koruyor." ifadesini kullandı.

- "Anadolu Ajansı Türkiye'nin en büyük haber ajansı"

Oylamada yer alan tüm fotoğrafların seçilmeye layık olduğuna vurgu yapan Akman, "Anadolu Ajansı Türkiye'nin en büyük haber ajansı. Günlük binlerce fotoğrafın servis edildiği bir ajanstan söz ediyoruz. Bu kadar büyük arşivin içerisinde elbette bundan çok daha fazla iyi fotoğraf vardır. Çünkü arkadaşların emeğini biliyorum ve çok takdir ediyorum." dedi.

AA'nın seçkin fotoğraflarını halkın oylamasına sunmasını önemsediğini dile getiren Akman, "İnsanlar bu fotoğrafları zaten bir vesileyle günlük gazetesinde, internet sitesinde ya da tv haber kanalında görüyor ama günün o yoğunluğu içerisinde bunların güzelliğini fark edemiyor. Yapılan işlerin ne kadar kıymetli, güzel ve özel olduğunu bir kere daha anlatıyor, o yüzden çok takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

