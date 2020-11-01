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Aktüel Kanadalı Müslümanlar Fransa ve Macron’un İslam karşıtlığını protesto etti
Aktüel

Kanadalı Müslümanlar Fransa ve Macron’un İslam karşıtlığını protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-11-01 01:01:39 -
Kanadalı Müslümanlar Fransa ve Macron’un İslam karşıtlığını protesto etti

TORONTO (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı sözleri ve Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayınlaması, Kanada’nın Toronto kentindeki Fransa Başkonsolosluğunun bulunduğu bina önünde protesto edildi.

Toronto Younge ve Bloor caddelerinin köşesindeki protesto, yerel saatle 14.00’de (TSİ:21.00) başladı.

Polisin yoğun önlemler aldığı gösteri, sosyal medya üzerinden hafta başı başlatılan bir çağrı ile gerçekleşti.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı gösteri, zaman zaman getirilen tekbirlerin dışında sessiz protesto şeklinde organize edildi.

Göstericiler ellerinde, ‘’Peygamberimiz onurumuzdur’’, ‘’Müslümanları terörize etmeyi durdurun’’, ‘’İnançlara saygı’’, ‘’Biz tüm peygamberleri seviyoruz’’ ve ‘’Peygamberimize saygı’’ pankartları taşıdılar.

Gösteri alanının girişine kurulan masada ise oradan geçen herkese gül ile çiçekler dağıtıldı, ücretsiz İngilizce Kur’an ve İslam’ı anlatan broşürler verildi.

Öte yandan AA kameralarına konuşan bazı protestocular, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, Fransa’nın Nice kentindeki kilise saldırı sonrası yaptığı açıklama için teşekkür etti.

Trudeau Nice’deki saldırı sonrası, "Bu saldırıları gerçekleştiren suçlular, teröristler, soğukkanlı katiller İslam'ı temsil etmemektedir" açıklamasında bulunmuştu.

Toronto’daki Fransa ve Macron karşıtı gösteri olaysız sona erdi.

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