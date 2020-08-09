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Aktüel

Kanada'dan Beyrut'taki patlamayla ilgili bağımsız soruşturma çağrılarına destek

Yeniakit Publisher
2020-08-09 23:27:41 -
Kanada'dan Beyrut'taki patlamayla ilgili bağımsız soruşturma çağrılarına destek

TORONTO (AA) - Kanada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili uluslararası camiadan yükselen bağımsız soruşturma taleplerini desteklediğini açıkladı.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karen Gould, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, federal hükümetin "ölümcül Beyrut patlamasına" neyin sebep olduğuna dair bağımsız bir soruşturma yapılması çağrılarını desteklediğini belirtti.

Bakan Gould, Beyrut'taki patlamayla ilgili Fransa başta olmak üzere diğer ülkelerden bağımsız soruşturma talepleri geldiğini hatırlatarak, "Kanada, böyle bir trajedinin bir daha asla yaşanmamasını sağlayabilmek ve ne olduğunu anlamak için bağımsız bir soruşturmayı destekliyor." ifadesini kullandı.

Lübnan asıllı Kanadalıların, Kanada toplum yapısının ayrılmaz bir parçası olduklarını kaydeden Bakan Gould paylaşımında, "Hükümetimiz Beyrut'un yeniden yapılanması yolunda her adımda orada olacaktır. Lübnan halkı değişim ve yenilenme talep ediyor. Biz de onları, temel siyasi reformların yapılması ve ekonominin yenilenmesine yönelik taleplerinde destekliyoruz. Kanada, bu reformlar yapılmadıkça, Lübnan Hükümetine doğrudan mali yardım sağlamayacak." görüşüne yer verdi.

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