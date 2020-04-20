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Dünya

Kanada'da silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde 51 yaşındaki bir kişinin, polis üniformasıyla sivillere ateş açtığı belirtildi.

2020-04-20 01:52:00 -
Kanada'da silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü

Kanada polisi sivillere ateş açan kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olayda biri polis olmak üzere en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

51 yaşındaki Gabriel Wortman isimli kişinin, Kanada Kraliyet Atlı Polisi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklayan polis yetkilisi, saldırının ilk olarak Portapique’de başladığını belirtti.

Yetkili yaşanan saldırıyı, Aralık 1989’da Montreal’de gerçekleşen ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamdan sonra yaşanan ikinci katliam olarak nitelendirdiler.

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