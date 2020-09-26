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Aktüel Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 150 bini geçti
Aktüel

Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 150 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:00:33 -
Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 150 bini geçti

TORONTO (AA) – Kanada genelinde, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınında pozitif vaka sayısının 150 bini geçtiği açıklandı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısında son bir haftada 9 bin 838 artış kaydedildi ve bir hafta önce 142 bin 866 olan vaka sayısı 152 bin 704’e yükseldi.

Bu arada, Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında tedavi gören Kovid-19 hastalarından son bir haftada 57 kişi daha yaşamını yitirdi. Bu artışla ülkede Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 9 bin 248’den 9 bin 305’e çıktı.

Kanada'da sağlık tesislerinde bugüne kadar toplam 6 milyon 979 bin 242 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

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