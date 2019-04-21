Kanada’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

Kanada’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kanada’da Turkish Society of Canada Derneği, Toronto Belediyesinin de katkılarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını, “Uluslararası Çocuk Bayramı-Çok kültürlü Dans ve Sanat Festivali” adı altında düzenledi. Bayrak çekme töreniyle başlayan etkinlikler, havanın yağışlı olmasına rağmen Türk toplumunun ilgisi ile Toronto’nun merkezinde yer alan Nathan Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Toronto’nun kültürel mozaiğini temsil eden çocukların sunduğu milli dans ve müzik gösterilerin yanı sıra geleneksel el sanatları tanıtımının da yer aldığı etkinlikte, çocuklar için yüz boyama, balon şekillendirme, palyaço gösterileri gerçekleştirilirken çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Etkinliğin açılışında konuşma yapan milletvekili Julie Dzerowicz, "Türkiye, Dünya’da uluslararası bir çocuk günü olan ilk ülkedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye-Kanadalı çocukların yıldönümünü kutluyoruz. Çocuklarımızı kutlamak ve Başbakanımız Justin Trudeau’nun özel mesajını paylaşmak için meslektaşım Milletvekili Majid Jowhari ile katıldığımız Nathan Meydanı’nda birkaç söz söylemekten gurur duydum. Bu etkinliği organize ettiği için Turkish Society of Canada’ya teşekkür ederiz. Çeşitlilik bizim gücümüzdür” dedi.