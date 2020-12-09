Kanada Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısını onayladı

TORONTO (AA) – Kanada, ABD'li Pfizer ve Alman Biontech firmaları tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından üretilen Kovid-19 aşısının kullanımına onay verildiği duyuruldu.

Bakanlık, sözkonusu aşıdan ilk etapta bu ay 249 bin doz ve 2021 yılı Mart ayına kadar da toplam 4 milyon doz alınacağını açıkladı.

Kanada, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanıma onay veren ikinci ülke oldu.

İngiltere de, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısını 2 Aralık'ta aldığı bir kararla onaylamıştı.