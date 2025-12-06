Kanada, HTŞ ve Suriye'yi terör listesinden çıkardı
Kanada hükümeti, ülkenin terör listesini güncelleyerek Suriye'de Esad rejimini deviren ve yeni hükümeti kuran Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) listeden çıkardı. Kanada ayrıca, Suriye'yi de "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkardığını duyurdu.
Kanada hükümeti, aldığı kararla ülkenin terör örgütleri ve teröre destek veren ülkeler listesini revize etti. Güncellenen listeden, Ortadoğu politikaları açısından önemli iki isim çıkarıldı.
ESAD’I DEVİREN HTŞ LİSTEDEN ÇIKARILDI
Kanada'nın terör listesinden çıkardığı ilk isim, Suriye'de Esad rejimini deviren ve liderliğini yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yaptığı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) oldu. Bu karar, HTŞ'nin ülkede yeni bir hükümet kurmasının ardından geldi.
SURİYE DE "TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER" LİSTESİNDEN ÇIKARILDI
Kanada hükümeti, HTŞ ile birlikte Suriye'yi de "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkardığını açıkladı. Bu kararın, uluslararası alanda Suriye'deki yeni hükümete yönelik tanıma ve ilişki kurma süreçlerini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.