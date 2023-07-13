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Gündem Kan emicilere operasyon
Gündem

Kan emicilere operasyon

Yeniakit Publisher
2023-07-13 19:57:00 -
Kan emicilere operasyon

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tefecilik yapan suç örgütüne yönelik düzenlendiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

5 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 1 adet tapu, 41 adet 2 milyon Türk lirası değerinde dolu senet, 65 adet boş senet, 6 adet alacak listesinin olduğu ajanda, 3 adet rehin sözleşmesi, 3 adet çek ve senet teslim tutanağı, 3 adet icra dairesi dosya hesabı belgesi, 2 adet noter belgesi, 2 adet alacak listesinin olduğu not kağıdı ve 34 bin 100 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik faaliyetlere yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.

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