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Gündem Kan emicilere operasyon
Gündem

Kan emicilere operasyon

Yeniakit Publisher
2023-07-11 15:11:00 -
Kan emicilere operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce; esnafa ödünç para altında faizle para vererek zorla senet imzalattıran tefecilere operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda senet ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kentte bazı esnafa ödünç para adı altında haftalık ve aylık faizle para vererek zorla senet imzalattıran tefecilere KOM ekiplerince şafak operasyonu yapıldı.

Operasyonda birçok senet, verilen paraların tutulduğu not defteri ve ajanda, pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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