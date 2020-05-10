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Aktüel

Kamyonet gibi motosiklet

Kilis’te bir motosiklet sürücüsünün kamyonete sığacak eşyaları motosikletle taşıması ilginç görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:59:38 -
Kamyonet gibi motosiklet

Kilis’te bir motosiklet sürücüsünün kamyonete sığacak eşyaları motosikletle taşıması ilginç görüntüler oluşturdu.


Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir motosiklet sürücüsünün kamyonetle ancak taşınabilecek eşyayı motosikletin arkasına ve önüne doldurarak trafikte seyir etmesi bu kadarına pes dedirtti. Akan trafikte seyir eden motosiklet sürücüsü tehlikeye yol açarken, ilginç görüntüler oluşturdu.

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