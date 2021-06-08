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Biyografi Kamuran Çörtük kimdir? Kamuran Çörtük nereli? Kamuran Çörtük ne iş yapıyor?
Biyografi

Kamuran Çörtük kimdir? Kamuran Çörtük nereli? Kamuran Çörtük ne iş yapıyor?

Kamuran Çörtük kimdir? sorusu özellikle de organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında konuşacağı kişiler arasında Kamuran Çörtük’ün de olduğunu söyledi. Perşembe günü yeni bir video yayınlayacağına söyleyen Sedat Peker son videosu konusunu ve videoda geçecek isimlerin Osman Kavala, Mehmet Cengiz, Hayyam Garipoğlu, Mesut Yılmaz, Turgut Yılmaz, Mehmet Kutman, Kamuran Çörtük, İbrahim Genç olduğunu söyledi. Peki Kamuran Çörtük kimdir? Kamuran Çörtük nereli? Kamuran Çörtük ne iş yapıyor? Bayındır Holding kimin? Sedat Peker’in bahsettiği Kamuran Çörtük’ün hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 10:51:00 - 2021-06-08 10:52:32
Kamuran Çörtük kimdir? Kamuran Çörtük nereli? Kamuran Çörtük ne iş yapıyor?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, perşembe günü yayınlayacağı videoda hakkında konuşacağı kişiler arasında Kamuran Çörtük’ün de olacağını söyledi. Sedat Peker’in viedosunda isminin geçeceği açıklanan Kamuran Çörtük’ün kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Kamuran Çörtük kaç yaşında? Kamuran Çörtük nereli? Kamuran Çörtük kimdir?Bayındırbank'ın sahibi olduğu bilinen Kamuran Çörtük 2001 yılında bankalar kanununa muhalefetten 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı biliniyor.

Bayındır Holding ne zaman kuruldu?

Wikipedia bilgilerine göre, Bayındır Holding AŞ. kurucusu Kamuran Çörtük olarak geçmektedir. Gıda, hastane, inşaat ve turizm alanlarında faaliyet gösterir. 1991 yılında kurulmuştur. 1997 yılında ana ortakları Bayındır Holding şirketleri olmak üzere Bayındırbank'ı bünyesine kattı. Bayındırbank 2001 yılında Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonu (TMSF) kapsamına alındı. Şirketlerin yönetimine Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu.

 

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