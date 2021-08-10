Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Şimdiye kadar 79 milyon doza yakın aşı uygulandı. Aşı olmayanlar ise kendilerine yönelik bir yaptırımın olup olmayacağını araştırıyor. Peki, aşı olmayana yasak var mı? Aşı olmayan kamuda çalışamayacak mı?

Kamuda çalışanlara aşı zorunlu olacak mı? Aşı olmayan kamu çalışanları ne yapacak?

Kabine toplantısında aşı olmak istemeyen vatandaşlara yönelik bazı kararların alınması bekleniyor. Kamuda çalışan ve aşı olmak istemeyenlere iki günde bir zorunlu PCR testi uygulanabileceği gelen haberler arasında. Elbette bunlar resmi açıklamalara değil duyumlara dayanıyor. Bu sebeple konu hakkında resmi açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.