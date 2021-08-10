Kamuda çalışanlara aşı zorunlu olacak mı? Aşı olmayan kamu çalışanları ne yapacak?
Kamuda aşı zorunlu mu? Türkiye’de haziran ayıyla birlikte adeta aşı seferberliği başladı. Uzmanlar aşıların hastalığı ağır geçirme ihtimalini ortadan kaldırdığını bu sebeple herkesin aşı olması gerektiğini belirtiyor. Aşı olmayanlar ise kendilerine yönelik bir yaptırımın olup olmayacağını merak ediyor. Kamuda aşı zorunluluğu olacak mı? Kamu çalışanları aşı olmak zorunda mı? Aşı olmak istemeyen kamu çalışanları ne yapacak?
Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Şimdiye kadar 79 milyon doza yakın aşı uygulandı. Aşı olmayanlar ise kendilerine yönelik bir yaptırımın olup olmayacağını araştırıyor. Peki, aşı olmayana yasak var mı? Aşı olmayan kamuda çalışamayacak mı?
Kamuda çalışanlara aşı zorunlu olacak mı? Aşı olmayan kamu çalışanları ne yapacak?
Kabine toplantısında aşı olmak istemeyen vatandaşlara yönelik bazı kararların alınması bekleniyor. Kamuda çalışan ve aşı olmak istemeyenlere iki günde bir zorunlu PCR testi uygulanabileceği gelen haberler arasında. Elbette bunlar resmi açıklamalara değil duyumlara dayanıyor. Bu sebeple konu hakkında resmi açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.