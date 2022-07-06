Kamu personeli alımı ilanı var mı? Kamu temizlik personeli alımı İstanbul Ankara İzmir

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler güncel ilanların mevcut olup olmadığını merak ediyor. Peki, hangi kurumlar temizlik personeli alımı yapıyor?

Kamu personeli alımı ilanı var mı? Kamu temizlik personeli alımı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü de 196 temizlik görevlisi alacak. DSİ Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre de 196 sözleşmeli destek personeli alınacak. Temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere sınav yapılmaksızın istihdam edilecek personel, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirilecek.

Başvurular, 20 Temmuz saat 09.30'da başlayacak, 30 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Başvuru işlemleri 'isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresinden yapılacak. Başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, KPSS-P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacak. İlan edilecek pozisyon sayısı kadar asil, pozisyon sayısının 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Ataması yapılacak adaylardan istenilecek belgeler yerleştirme sonrası "www.dsi.gov.tr/duyurular" adresinden ilan edilecek.

DSİ personel alımı başvuru şartları:

1.Türk vatandaşı

2.Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3.Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4.Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5.Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Başvuru yapılacak iller kontenjanlar

Adana 3

Adıyaman 1

Afyonkarahisar2

Ankara25

Antalya4

Aydın 7

Balıkesir 8

Bayburt 2

Bolu 1

Bursa 14

Çanakkale 2

Çorum 1

Denizli 1

Diyarbakır 2

Düzce 1

Edirne 10

Elazığ 4

Erzurum 2

Eskişehir 3

Giresun 1

Gümüşhane 2

Hakkari1

Iğdır 1

Isparta 2

İstanbul 25

İzmir 7

Kahramanmaraş 4

Kars 3

Kastamonu 3

Kayseri12

Kırıkkale 3

Konya 4

Mersin1

Niğde 1

Samsun 3

Sivas 5

Şanlıurfa 8

Tekirdağ 1

Trabzon 6

Van 10