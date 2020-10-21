Güncel iş ilanları 2020 | Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı ve personelin kurayla işe alınacağı belirtildi. Peki, MSB iş başvurusu şartları nelerdir?

Kamu personel alımı! Milli Savunma Bakanlığı alımları

MSB personel alımı ilanı 21 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. İlanda “MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının ek listede belirtilen birimlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan bir kişi ile engelli bir kişi işçi alımı yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

MSB personel alımı başvuru şartları nelerdir?

GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3) Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

7) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış olmak.

2) Ankara ilinde ikamet ediyor olmak.

3) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan müracaat edecekler için; başvurunun son tarihi itibarıyla meslek liselerinin Kimya Teknolojisi Alanı Kimya Laboratuvarı veya Petrol-Rafineri dalından mezun olmak.

4) Engelli işçi alımına müracaat edecekler için, başvurunun son tarihi itibariyle meslek liselerinin Yiyecek - İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak dalından mezun olmak.

5) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan müracaat edecekler için, 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetlerini yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olduğunu gösteren belgeye sahip olmak.

6) Engelli işçi alımına müracaat edecekler için; tüm vücut fonksiyon kaybının en az %40 olduğunu gösterir yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu belgesine sahip olmak.

MSB personel alımı başvuru tarihleri

Pek çok kişi MSB ilanına hangi tarihler arasında başvuru yapabileceklerini araştırıyor. MSB personel alımı ilanına İŞKUR üzerinden 21-25 Ekim 2020 tarihleri üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

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