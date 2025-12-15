Kamu personel alımı! Aile Bakanlığı 3000 personel alımı başvurular ne zaman?

Kamuya personel alımı bekleyen binlerce kişi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte 3 bin sözleşmeli personel alımı süreci resmen başlarken, başvuru tarihleri ve izlenecek yol merak konusu oldu. Başvuruların hangi tarihler arasında yapılacağı ve sürecin nasıl işleyeceği, adayların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı.

Aile Bakanlığı 3000 personel alımı başvuruları başladı

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular, 15 Aralık 2025 ile 26 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını e-Devlet şifreleriyle Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

Belirlenen tarihler dışında yapılan başvuruların dikkate alınmayacağı bildirilirken, başvuru sürecinin son gününde işlemlerin 23.59’a kadar tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Bakan Göktaş’tan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yayımlanan ilanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu’nda daha önce müjdesi verilen alım sürecinin resmen başladığını duyurdu. Göktaş paylaşımında, “Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor” ifadelerine yer verdi.

Başvurular nasıl yapılacak?

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı kamu işe alım sistemi aracılığıyla yapabilecek. Başvuru ekranına, e-Devlet sistemi içindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kariyer Kapısı başvuru sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.

Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip olan adayların yalnızca mezun oldukları tek bir bölüm üzerinden başvuru yapabileceği, adayların en fazla 18 tercih hakkı bulunduğu belirtildi.

3000 personel alımı başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı başvuru şartları şu şekildedir;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 3 bin personel alımı için belirlediği kadro ve branş dağılımı şu şekilde: