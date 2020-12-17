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Aktüel Kamu Başdenetçisi Malkoç, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti
Aktüel

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:59:34 -
Kamu Başdenetçisi Malkoç, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a makamında ziyarette bulundu.

Ziyaretinde, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Malkoç'a, Vali Ayyıldız tarafından şilt hediye edildi.

Malkoç da Ayyıldız'a, Kamu Denetçiliği Kurumunca hazırlanan "Türkiye'nin Koronavirüsle Mücadele Raporu" ve "İyi Yönetim İlkeleri Rehberi" ile Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusunun yaptığı insan hakları ihlallerine ilişkin raporu verdi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, bu sırada yaptığı konuşmada, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin yaptıkları sivil katliamları yerinde görüp, tespit edip rapor etmiştik. Bunu Birleşmiş Milletler dahil bütün kuruluşlara gönderdik. Sivilleri katleden Ermenistan yetkilileri umut ediyoruz ki uluslararası mahkemede yargılansınlar." dedi.

Daha sonra ikili arasındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.



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