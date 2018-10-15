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Kameni'den skandal ifadeler!

Kadro dışı kalmayı dert etmeyen Fenerbahçe'nin kalecisi Kameni'den taraftarları sinirlendirecek bir açıklama geldi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:54
Kameni'den skandal ifadeler!


Fenerbahçe'nin geçen sezon büyük umutlarla transfer ettiği Carlos Kameni, geçen sürede büyük hayal kırıklığı yaşattı.  Beklentileri karşılayamayan Kamerunlu file bekçisi, bu sezonu ise kadro dışında geçiriyor.
 
Adı TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almayan Kameni, buna rağmen hiç sorun çıkarmıyor. Sarı-lacivertli ekipten yılda 2.2 milyon euro kazanan ve 1 yıllık daha kontratı bulunan tecrübeli eldiven, "Parayı düşünme, kariyerini yeniden harekete geçir" tavsiyelerine ise gülüp geçiyor.
 
Ne var ki, tecrübeli eldiven, "Parayı düşünme, kariyerini yeniden harekete geçir" tavsiyelerine ise gülüp geçiyor. Kameni, 34 yaşında olduğunu hatırlatırken, "Param ödendiği sürece hiçbir sıkıntı yok" ifadelerini kullanıyor. 
 
Sarı-Lacivertlilerin Altınordu'dan transferi Berke Özer de kadro dışında kalan isimlerden biri. Ancak 18 yaşındaki kaleci 'genç oyuncu statüsü'nden yararlanıp, kadroya yazılmasa dahi A takımda forma giyebiliyor. Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın değişmez ismi olması beklenen Berke; "Sabırla sıramı bekliyorum" diyor. (Fotomaç)
 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 09:54
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