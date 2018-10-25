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Kamçı kurdunun zararlarını biliyor musunuz?

Tıp dilindeki adı Trichuris trichiura (kamçı kurdu) ile infek­siyon en sık ılıman iklimli bölgelerde görülüyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 17:15
Kamçı kurdunun zararlarını biliyor musunuz?


Sizden habersiz 15 yıl yaşayabiliyor! Siyah sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşabilen bir illet. İnsan vücudunda 15 yıla kadar yaşayabilen bir parazittir. Kurbanını içten içe yiyerek 50 cm uzunluğa kadar büyüyen ve bu esnada deri altında serbestçe dolaşarak dayanılmaz ağrılara sebep olan bu parazitin doğurduğu yavrular kısa bir süre içinde gözde keratite ve bunun sonucunda da körlüğe sebep oluyorlar.

Sadece kara sivrisineklerle değil, kirli sular veya temizlenmemiş yiyecekler yoluyla kurbanlarının bağırsaklarına yerleşiyorlar. Genellikle klinik bulgu ve belirti olmuyor.

Topraktan ağıza, ağızdan bağırsaklara

Trichiura önce 3-5 cm uzunluğunda, kırbaç şek­lindedir. İnsanda infeksiyon olgun yumurtaların ellere, yiyeceklere veya içeceklere bulaşması ile olur. Yumurtalar sineklerle de taşınabilir.

İnfekte kişilerin dışkısı ile dışarı atılan yu­murtalar uygun koşullarda toprakta 2-4 hafta­da olgunlaşıyor. Ağız yoluyla alman yumurtalardan larvalar çıkarak ince barsaklara yapışıyor. 3 ilâ 10 gün sonra çekum ve asandan kolona yerleşirler ve erişkin şeklini alıyorlar.

Kişilerin yedikleriyle beslenerek usul usul büyüyorlar ve zayıflığa, kansızlığa ve şiddetli karın ağrılarına yol açıyorlar.

Göze gelince belli oluyorlar

Yeteri kadar olgunlaştıklarında insan yüzüne de ulaşmış oluyorlar ve göz sıvısına girdikten sonra korneaya yerleşiyorlar. Yıllar boyunca ciddi hasarlara sebep olan bu korkunç parazit bu durumda dışarıdan görülebilir hale geliyor.

İnfeksiyon çocuk­larda daha sık oluyor.

Ka­rın ağrısı, apandisit oluşabiliyor.

Erişkin bir kamçı kurdu yaklaşık 0.005 ml/gün kan emer. Anemi, kanlı ishal, tenesmus ve na­diren rektal prolapsusa sebep olabilir.

Dışkıda illetin yumurtalarının görülmesi ile teşhis konur. Yazık ki, kurtlara çok defa otopside rastlanır. Yani iş işten geçtikten, insan çoktaan teneşire yattıktan sonra!

Çaresi yok değil, var.

İlaçla tedavide %70-90 arasında başarı sağlanabiliyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 17:15
  1. kamçı kurdu
  2. bağırsak kurdu

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