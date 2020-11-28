Kaman cevizine coğrafi işaret tescili

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yetişen, ince kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizi, Türk Patent ve Marka Kurumundan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün başvurusu üzerine Kaman cevizi, yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından tescillendi.

Müdürlükte görevli ziraat mühendisi Behsat Bulanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ekim 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil için başvurduklarını hatırlattı.

Dosyada bulunan eksiklerin giderilmesinin ardından coğrafi işaret tescil yazısının kendilerine gönderildiğini belirten Bulanık, şunları kaydetti:

"Kaman cevizinin coğrafi işaretleme süreci başarıyla sonuçlandı. Bu durum, Kaman cevizine daha fazla değer katacaktır. Artık ilçemizin bir markası ve coğrafi işaretli bir tarımsal ürünü var. Cevizimiz artık marka haline geldi. İlçemizin tescilli bir markası olarak sunulmaya devam edilecek."



