Kalpte ritim bozukluğu bozukluğu neden olur?

Aritmi hastalığı her yaşta ortaya çıkabilir. Genel olarak çok ciddi sorunlara yol açmasa da bazı önlemlerin alınması gerekebilir. Kalp kaslarının kasılması ve kan pompalayabilmesi için doğal bir elektrik düzeni vardır.

Bu sistem sayesinde kanın kalbe ve kalbin de kana doğru akışı sağlanır. Bu sistem içerisinde elektrik, sağlıklı bir kalp üzerinde normal yolunu takip eder. Elektrik akışında bir bozulmanın meydana gelmesi kalp ritminde hıza veya yavaşlığa neden olur.

Bir insan kalbi dinlenme anında dakikada 60 veya 100 defa atabilir. Egzersiz, heyecan veya stres gibi duygusal durumlarda kalp ritminde bir değişme görülür. Bunun yanında aşırı alkol tüketmek, sigara içmek ve kaygı bozukluğu da dönem dönem kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Bu problemin önem kazandığı durumlar koroner hastalığı, kalp kapağı bozukluğu, kalp-damar hastalıkları ve kalp yetmezliğidir.

RİTİM BOZUKLUĞUNUN SEBEPLERİ:

Kalbin doğal pilinin olduğu bölgeye sinüs denilir. Sinüs bölgesi, kalbi yöneten sinyalleri oluşturan bölümdür. Bu sayede elektriğin yolu oluşur. Farklı sinir alımları meydana geldiğinde kalbin ritminde bozulma meydana gelir.

Aritmiler oluşması için sinüs bölgesinde ek sinyaller oluşmalıdır. Bunun yanı sıra elektrik sinyallerinin engellenmesi veya yavaşlaması ritim bozukluğuna neden olur. Elektrik sinyallerinin kalp kapakcıklarında yanlış veya farklı yollar izlemesi durumunda da kalbin ritmi bozulur.

Bütün bunların yanında kalbin mineral ve potasyum alımındaki düşüş, geçmişte görülen bir kalp krizi, doğuştan gelen kalp hastalıkları, kalp büyümesi, anemi, akciğer hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet, gebelik ve stres durumlarında da kalbin ritmi anormal seviyelerde atar.

Kalp ritm bozukluğu yaşayan kişilerin bu sorunla karşılaşmaması için bir uzmana görünmesi gerekir. Tedavi olarak kan pıhtılaşmasının oluşmasını önleme, kalp ritmi düzenleme ve ilaç tedavisi uygulanır. Bunun yanında bu kişilerin sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan da uzak durması gerekir.

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