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Sağlık Kalp krizinden önceki gün görülen belirtiler keşfedildi!
Sağlık

Kalp krizinden önceki gün görülen belirtiler keşfedildi!

Yeniakit Publisher
2023-09-02 14:43:00 -
Kalp krizinden önceki gün görülen belirtiler keşfedildi!

ABD'nin Los Angeles kentindeki Smidt Kalp Enstitüsü'nde yapılan yeni bir araştırma, kalp krizinin bir gün önce sinyal verebileceğini ortaya koydu.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Smidt Kalp Enstitüsü'nde yapılan yeni bir araştırma, kalp krizinin bir gün önce sinyal verebileceğini ortaya koydu.

Hakemli bilimsel dergi Lancet Digital Health'te yayımlanan bulgulara göre kalp krizinden önce kadınlarda nefes darlığı, erkeklerde ise göğüs ağrısı görülüyor.

Her iki cinsiyette de görülen ama diğerleri kadar yaygın olmayan uyarı işaretleri arasında nöbet benzeri olaylar ve anormal terleme yer alıyor.

Araştırmacılar, bu işaretleri anlamanın yüzde 90 oranında ölümcül olan ani kalp krizlerini önlemede doktor ve hastalara yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Araştırma ekibine liderlik eden Summet Chugh, "Acil durum aramalarında kişiler için uyarı semptomlarından yararlanmak, erken müdahaleye ve ölümle sonlanmasını engelleyebilir" dedi.
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