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Kalleşler kimler?

Yeniakit Publisher
2023-08-12 10:43:00 -
Kalleşler kimler?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "Kalleşler kimler?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü köşesinde Sözcü Gazetesi'nin "Kalleşler" manşetini köşesini taşıdı.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Karahasanoğlu, yazısında "Sözcü gazetesi, K. Irak’ta verdiğimiz şehidleri haberleştirmiş.. Başlığını “Kalleşler” şeklinde atmış. Askerlerimize kurşun sıkanları “kalleş” olarak nitelendiriyor ama. Gafletlerinden mi, hinliklerinden mi, bilemiyorum.. Teröristlere topraklarında barınma imkanı veren Esed’in açıklamasını da aynen veriyor.. Soruyorum o zaman, “kalleşler” kimler?" ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Sözcü gazetesi, K. Irak’ta verdiğimiz şehidleri haberleştirmiş..
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Başlığını “Kalleşler” şeklinde atmış.

Askerlerimize kurşun sıkanları “kalleş” olarak nitelendiriyor ama.

Gafletlerinden mi, hinliklerinden mi, bilemiyorum..

Teröristlere topraklarında barınma imkanı veren Esed’in açıklamasını da aynen veriyor..

Soruyorum o zaman, “kalleşler” kimler?

Emekli amirallerden bazıları, sırf Tayyip Erdoğan düşmanlıklarını göstermek için, “Güneyimizde komşu olarak cihadçılar yerine, laik-seküler yapıya sahip YPG’yi tercih ederim” diyordu..

Soruyorum, askerimize kurşun sıkanlar cihadcılar olmadığına göre, “kalleşler kimler?”

K. Irak’ta askeri varlığımızın devamı için, Suriye’de askerimizin bulunması için, TBMM’ye tezkere gönderildiğinde, CHP’li milletvekillerinin çoğu hayır oyu verdiler..

“O bölgede YPG olsun, PKK olsun, ama Türk askeri bulunmasın” istediler..

O zaman sorayım, “kalleşler kimler?”

K. Irak’a asker gönderme tezkeresi TBMM’de oylanırken, “Türk askeri o bölgeye işgale gidiyor” diyerek ahlaksızca söylem geliştiren siyasi partiler vardı..

Şimdi söyler misiniz, “Kalleşler kimler?”

Türk askerinin K. Irak’taki varlığını, “işgalci güç” olarak nitelendiren o siyasi partinin barajı geçmesinin, AK Parti’nin tek başına iktidar olmaması için tek çare olduğunu söyleyip, 2015’te, 2018’te CHP’lilerin oylarını HDP’ye yönlendirenler vardı..

Söyler misiniz, “kalleşler kimler?”

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