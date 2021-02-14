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Ekonomi Kalkınma ajansları 2021’de 331 milyon TL ödenek alacak
Ekonomi

Kalkınma ajansları 2021’de 331 milyon TL ödenek alacak

Kalkınma ajanslarının 331 milyon 755 bin lira olarak belirlenen 2021 yılı transfer ödeneğinden alacakları paylar belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 13:36:00 -
Kalkınma ajansları 2021’de 331 milyon TL ödenek alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan 2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre, kalkınma ajanslarının 2021 yılı transfer ödeneği 331 milyon 755 bin lira olarak öngörüldü. Bu ödeneğin yüzde 85’lik kısmının (281 milyon 991 bin 750 lira) ajanslar arasında dağılımı, ödeneğin öncelikle 2017 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasındaki Düzey 2 bölgeler bazında 4 gelişmişlik grubuna göre dağıtılması, grup içi ödenek tahsisinde ise nüfus ve SEGE endeks değerlerinin esas alınmasıyla belirlendi. Ödeneğin bakiye yüzde 15’lik kısmı (49 milyon 763 bin 250 lira), ajansların 2020 yılındaki performansına göre yıl içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aktarılacak. Bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için performans ödeneği içinden kullanılacak kaynak ile bu kaynağın tahsisi, aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde geri dönüşüne dair usul ve esaslar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek. Bakanlık, ajans performanslarının tespiti ve bu performansa dayalı kaynak kullandırılması, payların aktarımında nakit yönetimi ve Bütçe Kanunu’nun ilgili tertibindeki ödenek değişikliğine göre payların revize edilmesi konularında yetkili olacak.

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