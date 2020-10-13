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Gündem Kalın'dan ipini AB'ye kaptıran Yunanistan'a mesaj: Türkiye şantaja boyun eğmez
Gündem

Kalın'dan ipini AB'ye kaptıran Yunanistan'a mesaj: Türkiye şantaja boyun eğmez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz konusunda AB'ye başvurmasıyla ilgili, "Türkiye bugüne kadar hangi şantaja, hangi baskıya boyun eğdi de Yunanistan’ın AB üzerinden yapacağı baskıya boyun eğecek” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 22:57:00 -
Kalın'dan ipini AB'ye kaptıran Yunanistan'a mesaj: Türkiye şantaja boyun eğmez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz'le ilgili AB'ye başvuran Yunanistan'ın bu tutumunu eleştirerek, “Miçotakis hükümetinin en büyük hatalarından bir tanesi şuana kadar Türkiye ile ilişkilerini AB üzerinden baskı kurma taktiği ile ya da stratejisi ile yönetme çabası oldu. Türkiye bugüne kadar hangi şantaja, hangi baskıya boyun eğdi de Yunanistan’ın AB üzerinden yapacağı baskıya boyun eğecek” dedi.

Bir televizyon kanalında gündeme dair sorulara cevap veren Sözcü İbrahim Kalın, Azerbaycan Ermenistan çatışması ile Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de haksız talebi

Doğu Akdeniz meselesinde Yunanistan’ın maksimalist taleplerinin haksız olduğunu Avrupalıların da bildiğini söyleyen Kalın, “Türkiye’ye 3 kilometre mesafede bir ada, Yunanistan’a 450 kilometre mesafedeki bir adanın, 40 bin kilometrekare deniz kıta sahanlığı iddiasında bulunmasının ne hukuka, ne akla, ne ahlaka sığmayacağını kendileri de biliyorlar. O konuda Türkiye’ye hak veriyorlar aslında. O zaman biz de diyoruz ki, gelin bunu kayda geçirelim, adını koyalım. Ona göre işimize bakalım. Bunun üzerinden bir siyasi gerilim oluşturarak Türkiye’yi köşeye sıkıştıracağınızı zannediyorsanız beyhude bir çaba içindesiniz." şeklinde konuştu.

Yaptırımlar ile tehdit ediyorlar

Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla Doğu Akdeniz meselesinden vazgeçilmeyeceği vurgusunu yapan Kalın, "Yaptırımlarla Türkiye’yi tehdit edeceğinizi, ona şantaj uygulayacağınızı düşünüyorsanız boşuna bir çaba içindesiniz. Cumhurbaşkanımız ‘hodri meydan’ dedi. Türkiye’nin enerji şirketlerine, orada çalışan mühendislere yaptırım uygulayacaksınız, buyurun uygulayın, kim zarar görecek, bu stratejik gerilimden kim istifade edecek, hangi sorunu çözecek bu. Ne Avrupa’nın işine yarayacak, ne Yunanistan’ın işine yarayacak. Burada Yunanistan’ın daha yapıcı bir tutum içinde olması gerek. Biz Yunanistan ile komşuyuz, ikimizde bir yere gitmeyeceğiz, biz buradayız, burada olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yunanistan AB üzerinden baskı kurmaya çalışıyor

'Bugün Yunanistan’ın yanında duran, onu bu konuda belki tahrik eden, kışkırtan ülkeler yarın Yunanistan’ın yanında olmayabilir." diyen Kalın, "Biz iki komşu ülke olarak, biz birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Bizde Rum vatandaşları var, Yunanistan’da Türk vatandaşları var, ortak bir tarihimiz var. Bunları yok sayarak biz bir stratejik ilişki geliştiremeyiz. Bunlar bizim temel verilerimiz ise o zaman gelin biz bunu ikili yapalım. Miçotakis hükümetinin en büyük hatalarından bir tanesi şu ana kadar Türkiye ile ilişkilerini AB üzerinden baskı kurma taktiği ile ya da stratejisi ile yönetme çabası oldu. Bunun netice vermeyeceğini aklı başında her siyasetçi görür. Türkiye bugüne kadar hangi şantaja, hangi baskıya boyun eğdi de Yunanistan’ın AB üzerinden yapacağı baskıya boyun eğecek. Mümkün değil. Bu sorunları çözeceksek oturup birlikte konuşacağız. Biz Yunanistan ile konuşacağız, Kıbrıs Rum Kesimi de Kıbrıs Türk Kesimi ile konuşacak. Bu müzakerelerden netice aldığımız taktirde biz mesafe alırız” şeklinde konuştu.

 

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Yorumlar

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