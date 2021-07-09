Kalifa Coulibaly kimdir? Kalifa Coulibaly nereli kaç yaşında? Kalifa Coulibaly nerede oynadı?
Kalifa Coulibaly hangi takımlarda oynadı? Kalifa Coulibaly kimdir? soruları Galatasaray transfer haberleri sonrası merakedilir oldu. Moıstafa Mohamed'in dengi bir oyuncu arayışında olan Galatasaray transferi için Kalifa Coulibaly ile dirsek temasa geçtiği öğrenildi. Peki Kalifa Coulibaly kimdir? Kalifa Coulibaly nereli kaç yaşında? Kalifa Coulibaly nerede oynadı?
Fransız basınında çıkan iddiaya göre, Fatih Terim’in forvet için aradığı isimler arasında Kalifa Coulibaly bulunuyor. Galatasaray’ın Moıstafa Mohamed’e forvette destek verecek ismin Kalifa Coulibaly olduğu görüşü hakim.
Kalifa Coulibaly kimdir?
Kalifa Coulibaly 21 Ağustos 1991 tarihinde Fransa’da doğdu. Mali'li futbolcusu olan Kalifa Coulibaly Pro League ekiplerinden KAA Gent'te oynamaktadır.
Kalifa Coulibaly nerede oynadı?
Yeşil sahalara PSG'nin altyapısında çıkan Kalifa Coulibaly, Charleroi, Gent ve Nantes takımlarında top koşturdu. Kalifa Coulibaly, Fransız ekibine 18 Ağustos 2017 yılında 4.5 milyon euro'ya transfer olmuştu.