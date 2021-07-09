  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
2 No’lu Baro’da bayrak değişimi
Üçüncü doz için resmen başvurdular
Resmen açıklanmadı ama yeni takımı ile idmana çıktı!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Biyografi Kalifa Coulibaly kimdir? Kalifa Coulibaly nereli kaç yaşında? Kalifa Coulibaly nerede oynadı?
Biyografi

Kalifa Coulibaly kimdir? Kalifa Coulibaly nereli kaç yaşında? Kalifa Coulibaly nerede oynadı?

Kalifa Coulibaly hangi takımlarda oynadı? Kalifa Coulibaly kimdir? soruları Galatasaray transfer haberleri sonrası merakedilir oldu. Moıstafa Mohamed'in dengi bir oyuncu arayışında olan Galatasaray transferi için Kalifa Coulibaly ile dirsek temasa geçtiği öğrenildi. Peki Kalifa Coulibaly kimdir? Kalifa Coulibaly nereli kaç yaşında? Kalifa Coulibaly nerede oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-07-09 09:48:00 - 2021-07-09 09:49:00
Kalifa Coulibaly kimdir? Kalifa Coulibaly nereli kaç yaşında? Kalifa Coulibaly nerede oynadı?

Fransız basınında çıkan iddiaya göre, Fatih Terim’in forvet için aradığı isimler arasında Kalifa Coulibaly bulunuyor. Galatasaray’ın Moıstafa Mohamed’e forvette destek verecek ismin Kalifa Coulibaly olduğu görüşü hakim. 

Kalifa Coulibaly kimdir?

Kalifa Coulibaly 21 Ağustos 1991 tarihinde Fransa’da doğdu.  Mali'li futbolcusu olan Kalifa Coulibaly Pro League ekiplerinden KAA Gent'te oynamaktadır.

Kalifa Coulibaly nerede oynadı?

Yeşil sahalara PSG'nin altyapısında çıkan Kalifa Coulibaly, Charleroi, Gent ve Nantes takımlarında top koşturdu. Kalifa Coulibaly, Fransız ekibine 18 Ağustos 2017 yılında 4.5 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay