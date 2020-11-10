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Aktüel Kalekim'den yüksek performanslı su yalıtımı sağlayan yeni ürün
Aktüel

Kalekim'den yüksek performanslı su yalıtımı sağlayan yeni ürün

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:44:46 -
Kalekim'den yüksek performanslı su yalıtımı sağlayan yeni ürün

İSTANBUL (AA) - Yapı kimyasalları sektörü firmalarından Kalekim, farklı kullanım alanlarında yüksek performans sağlayan tek bileşenli esnek su yalıtım malzemesi İzolatex 1K'yı tanıttı.

Kalekim açıklamasına göre, çatlak köprüleme kabiliyetine sahip, iç ve dış mekanlarda uygulanabilen İzolatex 1K, teras ve balkonlarda seramik altının yanı sıra evlerimizdeki banyo, duş, WC gibi ıslak hacimli mekanlardan, yüzme havuzu, su deposu, tank, boru vb. betonarme yapıların su yalıtımına kadar çok geniş bir kullanım alanına sahip.

Açıklamaya göre, su geçirimsizliği ve işlenebilirliği arttırıcı kimyasal katkılar içeren özel formülasyonu sayesinde sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile esneklik özelliğini koruyan söz konusu ürün, klor iyonlarına karşı yüksek direnciyle de deniz suyu ve buz çözücü tuzlara karşı korunması gereken beton yüzeyler üzerine uygulanabiliyor.

Basınçlı su geçirimsizlik testinde standart olarak kabul edilen 1,5 bar basınca karşılık, 7 bar basıncını başarıyla geçen İzolatex 1K, bu özelliğiyle de basınçlı suya maruz kalan alanlarda kullanılabiliyor. Standart yapışma testlerinde ise iki katın üzerinde performans sağlayan ürün, kaplıca, sauna, teras ve balkonlar gibi yine farklı tipteki ıslak hacimli mekanlarda da tercih ediliyor.

Ayrıca sadece su ile karıştırılarak uygulamaya hazır hale gelen bu yeni ürün, fırça, mala, rulo veya sprey ile yatay ve düşey düzeylere kolay uygulama imkanı sağlıyor. Geleneksel iki bileşenli çimento esaslı su yalıtım ürünlerine kıyasla İzolatex 1K, tek bileşenli yapısı sayesinde plastik ambalaj kullanımı ortadan kaldıran çevre dostu bir ürün olarak açıklanıyor.

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