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Kaleci Vukovic’ten Balkes’e büyük destek

Nuno Andre dosyası nedeni ile 6 puan silme cezası alan ve küme düşme tehlikesi geçiren Balıkesirspor’da, 600 bin Euro’luk borcun ödenmesinin arka planında sürpriz bir ismin olduğu iddia edildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:26
Kaleci Vukovic’ten Balkes’e büyük destek

Nuno Andre dosyası nedeni ile 6 puan silme cezası alan ve küme düşme tehlikesi geçiren Balıkesirspor’da, 600 bin Euro’luk borcun ödenmesinin arka planında sürpriz bir ismin olduğu iddia edildi. Balıkesirsporlu tribün lideri, kulübe nefes aldıran 600 bin Euro’luk borcun 70 bin Euro’luk kısmını Kaleci Vukovic’in ödediğini iddia etti.


Geçtiğimiz günlerde 600 bin Euro ödeyerek Nuno Andre dosyasını kapatan ve rahat bir nefes alan Balıkesirspor’da bu ödemenin perde arkasında sürpriz bir isim olduğu iddia edildi. Tribün liderlerinden Nurettin Poyraz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada paranın 70 bin Euro’luk kısmını kaleci Andrija Vukovic’in yatırdığını iddia etti. Poyraz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"Balıkesirspor’un zor şartlarda ödenen paranın baş kahramanı kim olduğunu biliyor muydunuz? Ne kulübümüzün ne yönetimimizin ne de bankadan gelen kredimizin bu dosyayı kapatmaya yetmiyordu. Hatta bu dosya ödenemeyecekti. Son dakika kalecimiz canımız Vukovic, 70 bin Euro Balıkesırspor hesabına aktararak bizi ipten aldı. Vukovic başkan Bal-kes şampiyon."

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:26
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