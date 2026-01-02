Kalbin saati bu sinire bağlı: Bağlantı kopunca yaşlanma hızlanıyor

İtalya’daki Sant’Anna İleri Araştırmalar Okulu öncülüğünde yürütülen bir araştırma, kalbin genç kalmasında vagus sinirinin kritik rol oynadığını ortaya koydu. Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, özellikle kalbin sağ tarafındaki vagus sinirinin korunmasının kalp hücrelerini yaşlanmaya karşı koruduğu aktarıldı.

Araştırmaya göre bu etki, kalp atış hızından bağımsız olarak gerçekleşiyor ve uzun vadeli kalp sağlığını destekliyor.

BAĞLANTI KOPARSA KALP DAHA HIZLI YAŞLANIYOR

Çalışmanın yürütücülerinden Prof. Vincenzo Lionetti, vagus siniriyle kalp arasındaki bağın kopmasının yaşlanma sürecini hızlandırdığını söyleyerek “Bu bağlantı bozulduğunda kalp daha hızlı yıpranıyor” ifadeleri kullanıldı.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise bağlantının tamamen geri kazanılmasının şart olmadığı oldu. Uzmanlara göre kısmi bir iyileşme bile kalp fonksiyonlarını korumaya yetiyor.

BİYOTEKNOLOJİ UMUT VERİYOR

Araştırma kapsamında geliştirilen biyolojik bir sinir iletkeni sayesinde, kalple beyin arasındaki bağlantının yeniden desteklenebildiği aktarıldı. Bu teknoloji, özellikle kalp ameliyatları ve organ nakli sonrası iyileşme süreçlerinde umut vadediyor.

Araştırmacılara göre bu bulgular, kalp hastalıklarının yalnızca tedavisine değil, önlenmesine de odaklanan yeni bir yaklaşımın önünü açıyor. Uzmanlar, kalbin yaşlanmasını yavaşlatmanın artık teoriden çıkıp somut bir hedef haline geldiğini vurguluyor.