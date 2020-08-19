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Aktüel Kalaycı Abdullah Usta "geçmişi" sevgiyle parlatıyor
Aktüel

Kalaycı Abdullah Usta "geçmişi" sevgiyle parlatıyor

Antalya'da çocukluk yıllarında başladığı kalaycılığı 50 yıldır sürdüren 66 yaşındaki Abdullah Atik, kaybolmaya yüz tutan mesleğini ilk günkü gibi büyük bir heyecanla yapıyor - "2018'de Antalya'da yılın ahisi seçildim. Mesleğe başladığımda Korkuteli'nde kalaycılık vardı ancak zamanla hepsi kayboldu. Şimdi tek kalaycı olarak işime devam ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:34:13 -
Kalaycı Abdullah Usta "geçmişi" sevgiyle parlatıyor

ANTALYA (AA) - SEZEN GÜRBÜZ - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Abdullah Atik, çocukluk yıllarında başladığı mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak için mücadele veriyor.

Aşağıpazar Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Atik, babasından öğrendiği kalaycılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Küçük dükkanına sabahın ilk ışıklarıyla gelen Atik, mesleğe başladığı ilk günkü gibi büyük bir heyecanla işine başlıyor.

Ateş karşısında kalay yapan, bakıra şekil veren Atik, ürünlerini iş yerinde satışa sunuyor.

Gelişen teknolojiyle her yıl biraz daha önemini yitiren kalaycılığı büyük bir ustalıkla sürdüren üç çocuk babası Atik, "bir sevda" dediği işini gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor.

Kalaycılık mesleğinin yanı sıra 25 yıl da muhtarlık yapan Atik, gücü yettiğince ömrünü ateş başında geçirmek istiyor.

- İlçenin tek kalaycısı

Atik, AA muhabirine, 1970'de başladığı kalaycılığı geliştirmek ve yaşatmak istediğini söyledi.

İşini babası ve amcalarından öğrendiğini aktaran Atik, evinin geçimini sağladığı kalaycılığa bir ömür verdiğini, mesleğini çok sevdiğini, "ateşle oynamanın" kendisini rahatlattığını belirtti.

Atik, "Zamanım yettiğince, sağlığım el verdiği müddetçe işimin başında olacağım. Müşterilerime en iyi hizmeti vermek için mücadelem sürüyor. Mesleğim bana her zaman kazandırmıştır. 2018'de Antalya'da yılın ahisi seçildim. Mesleğe başladığımda Korkuteli'nde kalaycılık vardı ancak zamanla hepsi kayboldu. Şimdi tek kalaycı olarak işime devam ediyorum. Çırak ve kalfa bulmakta zorlanıyorum. Oğlumun bile ilgisi yok. Çok emek isteyen bu işi maalesef yapmak isteyen çok azaldı." diye konuştu.

Atik, üretimden asla vazgeçilmemesi gerektiğini, çalışanın her zaman emeğinin karşılığını fazlasıyla alacağını kaydetti.

Aşağıpazar Mahalle Muhtarı Tekin Korucu da Abdullah Atik'in bir dönem yaptığı başarılı muhtarlığın yanı sıra ustalığıyla da herkes tarafından tanınan bir esnaf olduğunu söyledi.

Kaybolmaya yüz tutan mesleğini yaşatmak için mücadele veren Atik'in azmini ve kararlığını her zaman takdir ettiklerini anlatan Korucu, yılın ahisi de seçilen Atik'in örnek bir yaşantıya sahip olduğunu vurguladı.

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